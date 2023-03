Sulmona. Dopo il successo dello scorso anno, che ha attirato anche le telecamere di Rai2, torna sul treno storico della Ferrovia dei Parchi, divenuta celebre come “Transiberiana d’Italia”, “StraorBinario”, Il Grand Tour delle Valli, progetto pluriennale, giunto alla sua quarta edizione, di valorizzazione paesaggistica, culturale e turistica, nato da un’idea dell’associazione culturale Feel, capitanata da Cinzia Pace, in coproduzione con l’associazione Teatranti Tra Tanti e in collaborazione con le associazioni Tams e Assioma.

Domenica 2 aprile 2023, sul treno storico più famoso d’Abruzzo, sulla tratta Sulmona-Castel di Sangro, i viaggiatori potranno vivere un’esperienza che unisce le bellezze del territorio con le avvincenti storie di alcuni dei personaggi più famosi della nostra Regione, grazie allo spettacolo itinerante, già sold out “Assassinio sulla Transiberiana”, scritto e diretto da Alessandro Martorelli. Uno spettacolo in quattro atti, ambientato negli anni ’20, che si svolgerà sul treno, proseguirà, poi, nell’arena di Palazzo Nanni di Campo di Giove e terminerà nel bellissimo teatro F. Paolo Tosti di Castel Di Sangro.

“Sono felice che la quarta edizione di StraorBinario, il Grand tour delle Valli, anche per quest’anno si caratterizzi per la preziosa collaborazione con Ferrovia dei Parchi, spiega Cinzia Pace. Il teatro sul treno è un prodotto non facile da realizzare, ma noi, grazie alla collaborazione con Teatranti Tra Tanti, Tams e Assioma abbiamo ideato un’innovativa formula che, oltre ad intrattenere e divertire i passeggeri, valorizza i luoghi e i personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale dell’Abruzzo. Ringrazio il tour operator Pallenium Tourism che ci permette di realizzare questo evento su un treno turistico, tra i più famosi e apprezzati al mondo. Ringrazio inoltre Fondazione Carispaq e il Consiglio Regionale dell’Abruzzo per il sostegno e il riconoscimento del valore culturale del nostro prodotto. Non da ultimo, conclude la fondatrice dell’associazione Feel, le Amministrazioni Comunali di Campo di Giove e di Castel di Sangro, che mettono a disposizione i loro gioielli”.

“Il binomio ‘viaggio in treno storico’ e ‘teatro’ torna al centro della scena sulla Ferrovia dei Parchi, incasellando alla perfezione la trama avvincente di uno spettacolo in cui i viaggiatori, seduti sulle centenarie panche in legno delle carrozze Centoporte, sono parte attiva e non solo spettatori, aggiunge Claudio Colaizzo del Pallenium Tourism tour operator. E’ già tutto esaurito per questa nuova edizione di StraorBinario!, da Sulmona a Castel di Sangro, a dimostrazione che il viaggio è cultura e che questa formula è vincente”.