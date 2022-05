“Valore è Abruzzo”, siglato il patto con Fi: nuovo impulso all’azione di governo regionale

L’Aquila. Valore è Abruzzo torna in talk attraverso i propri meeting. “Si è tenuto oggi a L’Aquila”, scrive il comunicato del gruppo consiliare della Regione Abruzzo, “presso l’Auditorium di Palazzo Silone, l’incontro Politiche europee e riforme istituzionali: quali prospettive per l’Abruzzo. “Abbiamo siglato un patto federativo con il gruppo consiliare di Forza Italia che saprà dare un nuovo impulso all’azione di governo regionale. Una federazione ispirata alla casa comune del PPE che si propone di condividere e mettere in campo idee e proposte per i nostri territori.” Queste le parole dei consiglieri regionali Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio in una nota congiunta a margine dell’incontro.

“Nel rafforzare l’area dei moderati di centrodestra”, aggiungono, “la collaborazione con Forza Italia consentirà anche di migliorare l’azione sulle realtà locali, per le quali svilupperemo da subito attività di ascolto e di confronto politico”. Inoltre l’incontro, “a cui hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori locali”, prosegue il comunicato, “è stato aperto dai saluti del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, seguito dagli interventi dei tre consiglieri regionali di Valore è Abruzzo, degli europarlamentari del Partito Popolare Europeo Andrea Caroppo e Aldo Patriciello e del senatore Nazario Pagano. A chiudere i lavori l’europarlamentare Antonio Tajani, vicepresidente del PPE e già Presidente del Parlamento europeo”.