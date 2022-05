Valle del Gogna Gold Race e Memorial Padre Giuseppe, doppio appuntamento sulle strade di Guarenna di Casoli

Casoli. A Guarenna di Casoli la data del 1°Maggio è sinonimo di “epicentro” del ciclismo giovanile: su il sipario agli eventi Valle del Gogna Gold Race e al Memorial Padre Giuseppe.

Il successo del format della doppia gara ottenuto lo scorso anno e il gradimento da parte di atleti e squadre del Centro Sud-Italia hanno incoraggiato e sostenuto i bravi ed appassionati dirigenti dell’Asd Guarenna 3.0 a riproporre in tandem sia la gara mattutina allievi che quella pomeridiana esordienti.

Tra Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, è in programma la gara allievi Valle del Gogna Gold Race in un circuito di sei giri di 10 chilometri cadauno con l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Abruzzo e la partenza alle 10:00 per questa gara che apre il neonato Trittico della Val di Sangro (a sua volta comprendente il Gran Premio Alessandro Fantini dell’8 maggio e il Memorial Fantini-Di Toro del 19 giugno).

Pomeriggio spazio al Memorial Padre Giuseppe, giunto alla 22°edizione e più circoscritto alla frazione di Guarenna di Casoli, che prevede la partenza alle 14:00 degli esordienti primo anno (circuito di 2 chilometri da ripetere 10 volte) e alle 15:00 di scena i ragazzi di secondo anno (sul medesimo anello da ripetere 15 volte).

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Sono 163 gli atleti iscritti promiscuamente tra esordienti e allievi in rappresentanza delle seguenti società: Acd Guarenna, Asd Moreno Di Biase, Team Go Fast, Maniga Cycling Team, Pedale Sulmonese, Team Cesidio La Ruspa, Pedale Rossoblu Truentum, Aran Cucine Vejus, Pedale Teate (Abruzzo), Velosport Ferentino Cycling Team, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Il Pirata Official Team, Fun Bike, Team Coratti, Piesse Cycling Team (Lazio), OP Bike, SC Potentia Rinascita, Zhiraf Marche, Pedale Chiaravallese, Stampi Italia Civitanova Bike, Pedale Rossoblu Picenum, Rinascita (Marche), Andria Bike, Team Go Fast Puglia, Canusium Bike, Team Fuorisoglia (Puglia), Team Cesaro, Amicisuperski, Movicoast Sport e Turismo (Campania), Team Alto Bradano (Basilicata), Zhiraf Guerciotti (Toscana), GB Team-Pool Cantù (Lombardia).