Valle Castellana, sabato inaugurazione impianto comunale di distribuzione carburanti

Valle Castellana. Si terrà sabato 30 aprile alle ore 11:00 l’inaugurazione dell’impianto comunale di distribuzione carburanti in via Dante Alighieri a Valle Castellana. “Si tratta di un appuntamento tutt’altro che simbolico per il nostro territorio – spiega il Sindaco Camillo D’Angelo – infatti grazie al grande lavoro svolto dall’Amministrazione che ho l’onore di guidare è stato siglato un accordo che, da un lato garantisce alla nostra comunità che questo importante servizio continuerà a funzionare, dall’altro permette di garantire un costo dei carburanti “calmierato” per i nostri cittadini rispetto ai prezzi medi del territorio circostante”.

“Un risultato questo frutto di uno spirito di leale collaborazione tra le parti che ha visto, ancora una volta, vincere Valle Castellana che, in questi ultimi 5 anni di Amministrazione targata “Montagna è Futuro”, ha visto centrare numerosi importanti obiettivi che oggi ci permettono di consegnare alla collettività un territorio decisamente migliore rispetto a quando ci siamo insediati” dichiara orgoglioso Camillo D’Angelo. “Questa è in fatti solo l’ultima di una serie di importanti operazioni portate a compimento dalla mia squadra che, in questi anni, ha saputo creare rapporti stabili con i comuni limitrofi, le provincie di Teramo e Ascoli e le regioni Abruzzo e Marche ridando centralità e dignità ad un territorio che, per troppi anni, aveva vissuto nell’anonimato. L’obiettivo è di proseguire su questa strada, quella della crescita e del rinnovamento mettendo sempre al centro i bisogni di una comunità che è stata colpita, ma non piegata dalle calamità naturali, dalle nevicate, dalla crisi economica e dallo spopolamento”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione ci sarà un piccolo rinfresco, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.