Valgrosina Trail, vince l’abruzzese Matteo Rossi dell’Atletica Vomano

Teramo. Matteo Rossi dopo l’ottimo ottavo posto al Campionato Italiano under 23 di corsa in montagna svolto il 30 luglio 2022 a Premana, in provincia di Trento, è stato invitato sabato 6 agosto 2022 a partecipare e rappresentare l’Abruzzo al Trail Val Grosina nel Comune di Grosio in Provincia di Sondrio in Lombardia.

L’atleta abruzzese dell’Atletica Vomano soprannominato dagli amici “il Camoscio D’Abruzzo” ha fornito nella gara dei km 12 una prestazione superlativa infliggendo agli avversari un distacco di circa 3 minuti. Al termine della gara l’atleta ha dichiarato “ ho corso fisicamente tra le montagne Lombarde, ma durante la gara la mia mente era rivolta alla mia città dell’Aquila dove in serata andrà di scena la 1° edizione della notturna podistica organizzata dalla mia Società di appartenenza”. Le gare che Matteo Rossi sta svolgendo nel nord Italia e all’estero rientrano nel programma “L’Abruzzo torna a correre”.