Vaccini, oltre 35mila sanitari ancora senza siero: Sicilia, Sardegna e Calabria in coda su dosi a prof

Gli operatori sanitari che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono 35.691 pari al 1,82%. Il dato emerge da report settimanale della struttura commissariale. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%.

Nella fascia di età 16-19 il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose. E’ quanto emerge del report della struttura del Commissario, Francesco Figliuolo.

Nella fascia di età 12-15 il 33,76% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 34,37%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 12,97% mentre il 65,63% non è ancora vaccinato con alcuna dose. E’ quanto emerge del report della struttura del Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo.

Sicilia, Sardegna e Calabria – rispettivamente con il 54,49, il 67,07 e il 67,17% di persone che anno completato il ciclo vaccinale in questa categoria – restano le tre regioni con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico. E’ quanto emerge del report della struttura del Commissario, Francesco Figliuolo.