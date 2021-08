Vaccini, in Abruzzo copertura al 72,9%: ma 225mila persone senza neppure la prima dose

L’Aquila. La copertura vaccinale, in Abruzzo, raggiunge il 72,9% della popolazione. Del totale, il 65,8% delle persone è completamente vaccinato, mentre il 7,1% è in attesa della seconda dose. C’è, però, il 27,1% della platea, pari a oltre 225mila persone, che non ha ricevuto neppure una dose.

L’obiettivo della copertura all’80%, inizialmente previsto per la fine di agosto, con il rallentamento registrato nel periodo delle vacanze, dovrebbe essere raggiunto nel mese di settembre. La fascia di età in cui si registrano più persone senza neppure una dose, il 38,2%, è quella 12-19 anni (il 39,4% è completamente vaccinato, il 22,2% è in attesa di seconda dose).

Seguono la fascia 30-39 anni, con il 29,2% senza neanche una dose, quella 40-49 (24,8%), quella 20-29 anni (22%) e quella 50-59 (18%). La velocità di somministrazione, nelle ultime settimane, come avvenuto nel resto d’Italia, si è sostanzialmente dimezzata: dalle 12mila somministrazioni medie, con picchi di 16mila, registrate quotidianamente tra giugno e luglio, si è scesi ora a una media di 5-6mila inoculazioni al giorno.