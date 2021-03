Vaccini, in Abruzzo ancora non è partita immunizzazione malati oncologici

Pescara. Sono 6.025 i pazienti oncologici ed ematologici già vaccinati contro Covid-19 nel Lazio e per alcuni sono partiti anche i richiami per la seconda dose.

In Veneto i pazienti oncologici immunizzati sono ad oggi 3.400 mentre in Calabria sono 1.500. Sono queste le tre Regioni al momento ‘più avanti’ con le vaccinazioni per tali categorie di malati fragili.

Il dato emerge da un’indagine condotta dalla Federazione oncologici, cardiologi, ematologi (Foce).

Quanto alle restanti Regioni, Foce evidenzia una situazione variegata, con ritardi in varie realtà territoriali. In particolare, le Regioni Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Trentino stanno attualmente iniziando le vaccinazioni per tali categorie.

Al contrario, le immunizzazioni dei malati oncologici non sono ancora partite in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria. I dati relativi a Valle d’Aosta, Molise e Sardegna non sono

pervenuti.