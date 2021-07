Vaccini, Fedriga: “Aderiscano tutti dai 12 anni in su, non prendere sotto gamba il virus”

“E’ importante che tutte le persone sopra ai 12 anni partecipino alla campagna vaccinale”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha risposto a chi gli chiedeva, a margine di un incontro a Trieste, se servisse un appello comune alla vaccinazione anticovid, anche a fronte di recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini.

“La cosa che mi preoccupa particolarmente oggi”, ha aggiunto, “sono a livello nazionale i 2,5 milioni di over 60 e più di 5 milioni di over 50 non vaccinati. Vacciniamoci tutti perché proteggiamo noi stessi e tutta la nostra comunità”, ha esortato. “Non pensiamo di prendere sotto gamba il virus non c’è nessuno immune”, ha ribadito, “è importante che tutti si vaccinino. Faccio un appello a tutti di vaccinarsi e un appello ancora più accorato agli over 50, perché si rischia molto anche della propria salute”. Un appello anche a Salvini? “Parlo regolarmente con Salvini, non serve fare appelli da qui”, ha concluso sorridendo.