Down il sito della Regione Abruzzo: problemi per raggiungere piattaforma prenotazioni vaccini

L’Aquila. In tilt il sito della regione Abruzzo. Per raggiungere la piattaforma per le prenotazioni al vaccino anticoronavirus della Regione Abruzzo è necessario, da questa mattina, collegarsi direttamente al sito sanità della regione, che è rimasto attivo.

È infatti stata attivata ieri la i la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata agli over 70 nati tra il 1942 al 1946. I nati nel 1941, invece, potranno aderire alla piattaforma per gli over 80, tuttora attiva.

Il sistema telematico della regione, però, per cause non chiarite, è andato in tilt. Molti utenti stanno provando a raggiungere il sito per le prenotazioni attraverso il portale della regione, chiaramente senza successo.

Per bypassare il problema, finché il portale istituzionale non sarà riattivato, è necessario raggiungere direttamente la piattaforma con link diretto al portale sanità e in particolare a questo indirizzo.

https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi

Le prenotazioni per i vaccini non hanno quindi subito conseguenze.