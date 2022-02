Vaccini Abruzzo: senza dosi 37.500 persone in età lavorativa, da domani Green Pass rafforzato obbligatorio per lavorare

Pescara. Oltre 37.500, in Abruzzo, stando ai dati ufficiali disponibili sul sito del Governo, le persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni, cioè in età lavorativa, senza neppure una dose di vaccino contro il Covid-19, quindi non in possesso di Green Pass “rafforzato”, che da domani sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro per tutti gli over 50.

Il dato reale dovrebbe essere leggermente più basso, in quanto il totale ufficiale non tiene conto dei guariti, circa cinquemila, e degli esenti.

Il dato sugli over 50 senza dosi sale a circa 65mila considerando anche le altre fasce di età, ovvero quella 70-79 anni e gli over 80. Solo alcune migliaia le dosi somministrate alle persone con più di 50 anni dallo scorso 8 gennaio, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo, ad oggi. La fascia con il maggior numero di persone non vaccinate, 23.379, è quella 50-59 anni; segue quella 60-69 anni con 14.144 cittadini senza neppure una dose.