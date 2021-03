Vaccini, Abruzzo coda d’Italia per fascia fragili e 70enni: vaccinato il 2.8% contro il 9% dei 30enni

Pescara. A tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale si fanno i primi bilanci riguardanti le fasce d’età vaccinate ed emergono le differenze tra le Regioni. Frutto di una mancata organizzazione coordinata a livello nazionale e che ha lasciato finora libertà alle Regioni di scegliere protocolli di vaccinazione differenziati.

L’Abruzzo nella fascia 70-79 e per le persone fragili è agli ultimi posti in Italia con il 2.8% che hanno ricevuto la prima dose e l’1.3% la seconda. Peggio in questa fascia di anziani stanno facendo solo Basilicata (1.8%), Puglia (1.7%) e Umbria (2.0%).

A rilento rispetto alla media delle altre regioni italiane anche la vaccinazione nelle fasce fragili e con esenzione, che dovevano essere fatte insieme agli ultra 80enni. In Abruzzo è stata avviata soltanto la vaccinazione per disabili e a domicilio.

L’Abruzzo va meglio invece nelle vaccinazione per le persone più giovani. Le altre fasce meno a rischio sono state vaccinate di più rispetto alla fascia 70-79.

I 20enni sono a quota 6.4%, quelli tra 30-39 sono all’8.8%, 40-49 addirittura al 10.4% e i 50enni al 12.7%. Una situazione paradossale ma che si riscontra non soltanto in Abruzzo ma per un terzo circa delle altre regioni italiane.