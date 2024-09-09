Crognaleto. Va “a far funghi” e precipita in un torrente: è grave. Il fungaiolo nella caduta ha riportato gravi traumi, il fatto è avvenuto nel territorio del comune di Crognaleto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, e il medico a bordo, una volta giunto sul posto, ha stabilizzato e imbarellato il paziente, mentre il tecnico di Elisoccorso ha predisposto manovre di corda per trasportare la barella in una zona adatta al recupero con verricello. ‘’uomo è stato elitrasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.