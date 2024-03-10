L’Aquila. I seggi per le elezioni regionali in Abruzzo si sono aperti alle 7 e si chiuderanno questa sera alle 23. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. A contendersi la presidenza della Regione Abruzzo sono il governatore uscente Marco Marsilio, appoggiato dalla coalizione di Centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio Presidente, Noi Moderati, Udc-Dc, e Luciano D’Amico, sostenuto dalla coalizione di Centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo Progressista solidale, Abruzzo insieme e Riformisti e civici.

Si va al voto in 305 comuni: il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. Le sezioni sono a Chieti 460, a L’Aquila 405, a Pescara 396 e a Teramo 373.

Con l’inizio dello spoglio, a partire dalle ore 23.00 di oggi, 10 marzo 2024, i dati elettorali a mano a mano disponibili, saranno reperibili sulla Piattaforma “Eligendo”, messa a disposizione dal Ministero dell’Interno, la cui implementazione operativa è progressiva nei vari Comuni della Regione, secondo le interazioni con le rispettive Prefetture. I dati saranno altresì visualizzabili sulla App “Eligendo Mobile”.

Le varie fasi elettorali saranno documentate attraverso la diretta streaming a cura del Servizio Relazioni esterne e comunicazione della Giunta con riferimento ai dati elaborati dalla piattaforma ‘Eligendo’ su specifico Accordo con la Regione Abruzzo (i dati Ufficiali saranno quelli comunicati dalla Corte d’Appello dell’Aquila, all’esito delle relative operazioni). È previsto il collegamento dal portale della Regione www.regione.abruzzo.it, sul profilo ufficiale Facebook e sul canale YouTube.

Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%, un netto calo rispetto alle consultazioni precedenti, quelle del 2014, quando andò a votare il 61,56% degli aventi diritto. Alle più recenti politiche, quelle del 2022, andò alle urne il 63,99% degli abruzzesi. Cinque anni fa Marsilio ottenne il 48,03% dei voti, la sua coalizione il 49,20%. Il candidato del centrosinistra, Giovanni Legnini raggiunse il 31,29%; la sua coalizione, con 7 liste, arrivò al 30,64%.