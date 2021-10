Urban Nature, l’evento del Wwf Abruzzo Montano nella città dell’Aquila

L’Aquila. Il Wwf Abruzzo Montano rende noto che “l’Urban Nature è la giornata che il WWF Italia organizza per far riscoprire a grandi e piccini gli spazi verdi delle nostre città e la loro importanza. Le nostre città non sono progettate per i bambini. In media l’ 80% degli spazi pubblici urbani è occupato dal traffico automobilistico, che ostacola la possibilità di movimento attivo dei bambini e le uniche isole tutelate sono i parchi urbani, purtroppo insufficienti e spesso non curati”.



“Tutti i bambini, e soprattutto quelli che vivono in condizioni sociali più svantaggiate, hanno però bisogno di un

contatto costante con la Natura per crescere in modo equilibrato ed il verde urbano è l’elisir per la loro salute,

essendo sempre più necessario che essi si stacchino da smartphone, tablet e tv e riscoprano il valore degli spazi

verdi urbani”, continua Antonello Santilli, presidente WWF Abruzzo Montano, “in tutta Italia oltre 60 città festeggeranno insieme a noi la giornata dedicata alla “Natura in città” con attività, laboratori e visite guidate.

Domenica 10 ottobre 2021 il WWF Abruzzo Montano sarà a L’Aquila, presso il Parco del Castello, dalle 10.00

alle 18.00, dove insieme al Nucleo Regionale del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di L’Aquila e all’associazione Pro Natura L’Aquila allestirà uno stand per permettere ai bambini di apprendere tante curiosità sugli animali e sulle piante del nostro territorio attraverso giochi educativi curati dal personale della Riserva Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario, organizzerà visite guidate alla scoperta della flora presente nel parco e metterà a dimora, con l’aiuto dei partecipanti all’evento, alcune piantine di varie specie autoctone. Sarà l’evento centrale di tutte le manifestazioni organizzate dal WWF Abruzzo nella Regione per Urban Nature e, per tale motivo, vi sarà anche la partecipazione del delegato regionale Filomena Ricci.

Ma le iniziative non si fermano qui!! Infatti sabato 9 ottobre 2021 alle 15.30, in collaborazione con la FIAB

L’Aquila, appuntamento davanti alla Basilica di Collemaggio con Bimbimbici per far godere ai nostri piccoli una

bella passeggiata in bicicletta.

Saranno due giorni di gioia e spensieratezza in cui riscopriremo le potenzialità e le bellezze della città provando

ad educare le nuove generazioni ad un diverso modo di vivere e di spostarsi”.