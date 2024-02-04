L’Aquila. Primo slalom in serale a Campo Felice (AQ) per aprire il 14° Orsello Cup di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio e Sardegna), con il prezioso contributo di importanti aziende come Pasquarelli Auto, Giulius Pet Shop, Orsolini, Energiapura e Vima. In pista è stata subito battaglia sportiva per le categorie Super Baby, Baby 1 e 2, Cuccioli 1 e 2, Ragazzi e Allievi maschile e femminile. Nella classifica provvisoria per società prende decisamente la testa l’MM Crew che conquista due vittorie a livello individuale, ma ben dodici podi. Per salire sul podio massima incertezza, con nell’ordine SC Livata, SC Terminillo e SC Orsello Magnola racchiuse in un fazzoletto di 65 punti.

«Siamo contenti di aver dato la possibilità ai nostri atleti di iniziare a gareggiare sulle nevi di casa – afferma il Presidente dello SC Orsello Magnola Franco Ruggeri –perché era importante dare un segnale in questo senso per tutto il nostro movimento, anche se purtroppo questa stagione invernale calda, e priva di precipitazioni nevose, ci sta mettendo in grande difficoltà». Gli atleti in gara sono in caccia anche dei punti per la qualificazione alle prossime gare Nazionali e per il 2° Trofeo Energiapura, che vede impegnati tutti gli atleti del CLS della FISI delle categorie più giovani (da Super Baby a Cuccioli 1 e 2), con una speciale classifica stagionale e premiazioni dedicate in occasione del prossimo Lazio Pianeta Sci. Domani altro slalom, in prova unica per le categorie da Super Baby a Cuccioli 1 e 2, e in doppia manche per Ragazzi e Allievi.

I vincitori del primo slalom: Super Baby: Sole Martorelli e Alessio Massimo Chiaretti; Baby 1: Sofia Sticca e Francesco Scialpi; Baby 2: Greta Restante e Riccardo Carnesecca; Cuccioli 1: Victoria Foster Tirabassi e Emanuele Bacelli; Cuccioli 2: Greta Di Michele e Alfredo Nanni; Ragazzi: Maria Vittoria Ranalli e Edoardo Borgia; Allievi: Lavinia Sambuco e Alessandro Ranalli.