Università tra la gente all’Aquila: letteratura, musica e teatro tra piazze e locali

L’Aquila. L’Università scende in città, i professori in piazza e nei locali: dai neutrini alle molecole delle emozioni del vino, dal futuro dell’immagine alle serie tv sul bondage per avvicinare, aprire e coinvolgere l’intelligenza accademica alle persone comuni. Con la nomina a nuovo Prorettore vicario del professore Roberto Cipollone, docente del dipartimento di Ingegneria industriale, il Rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, ha aperto la presentazione delle attività culturali dell’Ateneo, questa mattina nel Rettorato.

Cinema, musica, teatro, letteratura, serie tv e incontri divulgativi sono gli ambiti di offerta, divisi in quattro filoni. Eventi per gli studenti, ma anche per i cittadini. Gli appuntamenti, che vanno da ottobre a giugno, sono gratuiti e a ingresso libero, eccetto i laboratori teatrali che necessitano di prenotazione. Letteratura, Musica e Cinema proposte nella sezione “Un anno con tredici Lune”. Nell’offerta anche “Pasolini e la musica per il cinema” (25

ottobre), Paolo Benvengù (24 ottobre) e per il cinema una retrospettiva su Rainer Werner Fassbinder (17 ottobre).

“Abbiamo speso meno soldi, ma spesi molto bene”, ha esordito il docente Gianluigi Simonetti. “Si inaugura la collaborazione del Festival del Medio Evo. Tornano le collaborazioni con L’Aquila Film Festival e con la società dei concerti Barattelli. Un’offerta di alto profilo, ma anche popolare”. Per il teatro la 5^edizione di “Aria teatrofestival”. Tra gli eventi “Fanny & Alexander, l’amica geniale a fumetti” (25 novembre, e i laboratori (22-30 ottobre e 7-13 novembre) “È importante stabilire una continuità con gli artisti. Il Festival è un caso unico per continuità e qualità della proposta”, ha detto la docente Doriana Legge. Giunti alla 19esima edizione torna la sezione: “I Mercoledì della cultura” , che conferma la missione della divulgazione dell’Ateneo.

“Lo scopo è quello di uscire dalle aule e trovare posto nei bar, osterie e luoghi di divulgazione di vari argomenti”, ha detto il docente Marcello Crucianelli. “Cerchiamo di allargare i nostri orizzonti al pubblico di non addetti ai lavori.” Nella stagione di quest’anno ci sono tre appuntamenti: “il vino e le molecole dell’emozione” (12 ottobre) “Il futuro delle immagini” (9 novembre) e “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò: la chiralità nella scienza e nella tecnologia” (14 dicembre). È stata introdotta con quarta sezione “Le serie tv”. Visione e discussione collettiva, le prime due sono: “Dead Set” (2-3 novembre) e “Bonding” (12-13 dicembre).