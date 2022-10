UnivAq ospita il Convegno Nazionale dell’Unione Matematica Italiana, attesi all’Aquila oltre 400 partecipanti

L’Aquila. Sarà l’Università degli Studi dell’Aquila a ospitare l’annuale convegno di matematica dell’UMI (Unione Matematica Italiana) e della CIIM (Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica, commissione permanente dell’UMI), che torna dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia.

Organizzato con il contributo di Gran Sasso Science Institute, Piano nazionale lauree scientifiche, De Agostini Scuola e Casio, e patrocinato da Comune dell’Aquila e Usr Abruzzo, l’evento, per il quale è stato scelto il titolo La matematica come valore essenziale della crescita la sfida educativa per l’inclusione, si terrà il 6, 7 e 8 ottobre nelle aule del Dipartimento di Ingegneria, Science dell’Informazione e Matematica (DISIM), nel polo di ateneo di Coppito (via Vetoio). Sono attesi oltre 400 partecipanti, per la maggior parte insegnanti.

Rivolto a chi si occupa di educazione matematica a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia all’università, il convegno è occasione simbolo della necessaria connessione tra ricerca educativa e pratica didattica. Il ritorno in presenza e la ripartenza del convegno, giunto alla sua 36ª edizione, non potevano avere cornice migliore della città e dell’Università dell’Aquila, entrambe espressioni di resistenza e creatività ricostruttiva.

Ma la scelta del luogo va oltre il messaggio simbolico. Il comitato scientifico e il comitato organizzatore locale hanno infatti lavorato per offrire ai partecipanti un programma molto ricco, che prevede plenarie, spazi di approfondimento e laboratori didattici, la possibilità di confrontarsi con colleghi da tutta Italia e di ascoltare alcuni tra i maggiori esperti nazionali.

Il convegno AQ2022 (o AQ2020+2 per ricordare l’attesa forzata), sarà interamente dedicato al delicato tema dell’inclusione educativa in matematica. Tra gli appuntamenti previsti, le plenarie di Pietro Di Martino, Massimiliano Fiorucci, Rossella Garuti, Paola Lattaro, Franco Lorenzoni e Rosetta Zan. Il comitato locale organizzatore è coordinato dalla professoressa Anna Guerrieri, docente di Algebra al DISIM.