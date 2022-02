UniTe e Istituto internazionale del Teatro del Mediterraneo: al via collaborazione per promozione culturale

UNA NUOVA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA’ E ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO

Teramo. Il rettore Dino Mastrocola e il presidente della sezione italiana dell’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo Leandro Di Donato hanno firmato un accordo di collaborazione per definire di comune accordo specifiche iniziative per offrire opportunità di formazione e ricerca per studenti, laureandi, laureati ma anche istituzioni e singoli interessati, in settori specifici che verranno di volta in volta individuati e che potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la promozione culturale, lo spettacolo dal vivo, lo sviluppo sociale, il dialogo interculturale.

L’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – che condivide gli obiettivi dello sviluppo socio-culturale e il dialogo interculturale propri anche della Carta di Teramo varata dall’ateneo teramano nel 2019 – concorrerà con i propri soci e collaboratori e con le proprie strutture alla proposta, all’organizzazione e alla realizzazione di eventi, giornate di studio, convegni, seminari, tirocini e stage rivolti prioritariamente agli studenti e ai laureati.

In occasione della firma dell’accordo il rettore ha salutato il nuovo direttore regionale dei Musei Abruzzo Federica Zalabra, in visita di cortesia all’ateneo accompagnata da Leandro di Donato nel suo ruolo di direttore del Museo Archeologico Nazionale di Campli.

Anche a Federica Zalabra il rettore ha prospettato un coordinamento e una collaborazione che saranno presto definiti.

Nelle foto: Leandro Di Donato, Dino Mastrocola, Federica Zalabra.