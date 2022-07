Unione nazionale veterani dello sport, “Invictus Day” pronto al via: tra i premiati anche il sindaco Biondi

L’Aquila. La Sezione “Immota Manet” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in qualità di Ambasciatori dei Valori dello Sport, ha attivamente contribuito all’organizzazione del Premio Internazionale Mandela From Roma Capitale – Ambassador of Freedom promosso da OPES in collaborazione con le Sezioni U.N.V.S. “Roma Capitale” e “Giulio Onesti”, che si svolgerà, in anteprima mondiale, nel corso dell’Invictus Day a Roma il prossimo 18 luglio 2022 presso il Salone d’Onore del C.O.N.I. dalle ore 15 alle ore 18.

L’evento, dedicato alla memoria di Nelson Mandela e di tutti i sognatori del Mondo, vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale ed internazionale, altissime personalità e massimi esponenti dello sport, dell’arte, della politica e della cultura. Nell’occasione saranno anche consegnate le Benemerenze dell’U.N.V.S. sezione Roma Capitale e dell’U.N.V.S. sezione Giulio Onesti” a coloro che si sono distinti nella promozione, ad ampio respiro, della Cultura, dello Sport e dei suoi valori. Tra i premiati, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per aver gestito ed ottenuto, nella propria carica istituzionale, la nomina del Capoluogo abruzzese a Capitale Europea dello Sport per il 2022. Sarà infine conferito, in collaborazione con le Sezioni dell’U.N.V.S. di Lazio e Abruzzo, il premio Messaggeri dei Valori Sociali ai Valorosi dello Sport per il 2022.