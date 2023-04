L’Aquila. Sono 2.857 le presenze nei tre giorni del weekend di Pasqua al Museo Nazionale d’Abruzzo e al Mammut, con il biglietto unico che garantiva l’accesso a entrambe le strutture.

I dati sono stati comunicati dall’ufficio stampa del Munda a riprova del grande successo delle aperture straordinarie nei giorni di festa.

In particolare, sabato 8 aprile sono stati registrati 484 ingressi, nel giorno di Pasqua 652. Ieri, invece 1.721 accessi nella giornata di Pasquetta che ha portato il Munda al 15/o posto per visitatori nei musei nella classifica stilata dal Ministero della Cultura dei più visitati d’Italia.

Ulteriori aperture della sala del Mammut sono previste nel mese di aprile: sabato 15 e domenica 16, da sabato 22 a martedì 25, sabato 29 e domenica 30. A maggio: lunedì 1, sabato 6 e domenica 7. Orari dalle 10 alle 18 (ultima entrata ore 17.30).

Anche nel caso del 25 aprile, come per la prima domenica del mese, il ministro della Cultura, Gennaro San

Giuliano, ha istituito una giornata di ingressi gratuiti. In generale, la giornata di Pasquetta ha fatto in generale

registrare numerose presenze turistiche nel centro storico del capoluogo. Successo anche per le aperture e le

visite guidate straordinarie al MAXXI L’Aquila a palazzo Ardinghelli con la doppia personale “Marisa Merz –

Shilpa Gupta visibileinvisibile”. Affollate anche molte corse della Tua per raggiungere il capoluogo, con 150

visitatori solo da Lanciano (Chieti). “Grazie a chi ha scelto L’Aquila”: ha commentato il sindaco dell’Aquila

Pierluigi Biondi sui propri canali social.