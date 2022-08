Una nuova proposta erasmus in Polonia per i giovani di Marche e Abruzzo



L’Aquila. A lanciare l’offerta formativa Erasmus e’ Alceste Aubert grottammarese che da 20 anni si occupa di

progetti europei ed Erasmus.

Abbiamo un nuovo progetto giovanile per il territorio piceno per la Polonia a novembre 2022 e stiamo selezionando tre partecipanti italiani entro il 5 settembre 2022. La formazione “Power of Presence” per operatori giovanili è rivolta ai dipendenti di organizzazioni non governative, insegnanti, formatori e leader giovanili. Il suo obiettivo principale è formare il gruppo target sul tema della consapevolezza, in modo da portare a un cambiamento positivo nel comportamento e negli atteggiamenti dei partecipanti, consentendo loro di sviluppare la capacità di affrontare lo stress e la concentrazione.

Obiettivi:

1. Ampliare la conoscenza della consapevolezza da parte dei partecipanti e sviluppare abilità di consapevolezza introducendo: a) elementi teorici: ipotesi, obiettivi, storia, risultati supportati dalla ricerca

scientifica e osservazioni proprie del formatore e degli altri partecipanti; b) elementi pratici: testare strumenti selezionati, esercizi e workshop proposti dal formatore.

2. Supportare i partecipanti nel loro percorso professionale introducendo lo strumento mindfunness, la cui

pratica porterà ad accrescere le competenze dei partecipanti per essere un leader più attento e rispettato;

aumentare le capacità di concentrazione, rilassamento (riduzione della tensione nervosa), intelligenza

emotiva, affrontare lo stress e le sfide, aumentare l’autocontrollo e la creatività, creare atteggiamenti di

accettazione e la capacità di adattarsi ai cambiamenti.

3. Preparazione di un video corso relativo alla pratica di mindfulness, inclusi gli esercizi sopra citati,

arricchito con i progetti dei nostri partecipanti. Diffusione online dei risultati del progetto secondo il piano e il calendario concordati.

4. Sviluppo delle competenze linguistiche dei partecipanti, ampliando le conoscenze sulla diversità sociale, linguistica e culturale dell’Europa. Introdurre la consapevolezza interculturale e il livello europeo nelle pratiche delle organizzazioni che partecipano al progetto. I Partner del progetto sono la Polonia Italia Bulgaria Croazia Lituania Nord Macedonia. Per informazioni dettagliate sulla partecipazione potete scrivere una mail a : [email protected]

Il programma è finanziato dall’Unione Europea.