Una luce in segno di speranza: il regista Paolo Goglio illumina i cieli d’Europa, tappa anche in Abruzzo

L’Aquila. Fasci di luci in nome della speranza. E’ partito dalla Sicilia direzione Caponord, il raggio di Luce che il regista Paolo Goglio sta proiettando sul tetto del camper attraversando i cieli di tutta Europa. Ieri ha fatto tappa in Abruzzo, sotto il massiccio del Gran Sasso d’Italia in località Fonte Cerreto Assergi, L’Aquila.In un momento di grande sofferenza per l’intera umanità, il raggio di Luce rappresenta il faro che indica la rotta da seguire, un punto di riferimento per orientarsi anche in mezzo alla tempesta, un segnale di speranza per i naufraghi alla deriva. Paolo Goglio, regista di origine Milanese, si è ispirato alla Spada di Luce di S. Michele Arcangelo, che i padri Rosminiani hanno recentemente proiettato nei cieli della Val di Susa nella Sacra abbazia di Avigliano (To):