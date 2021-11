Un viaggio dal Gran Sasso al Sirente, workshop su “Fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile”

L’Aquila. Il Bosso Soc. Coop., in qualità di capofila del contratto di rete “UN VIAGGIO DAL GRAN SASSO AL SIRENTE”, che vede coinvolte le aziende Aurora Charming srls, Sextantio ospitalità diffusa – s.r.l., Albergo Parco Gran Sasso s.r.l. e Marco Petronio, nell’ambito del progetto “Fonti energetiche rinnovabili per una mobilità alternativa: in bici nel cuore d’Abruzzo” finanziato dal GAL “Gran Sasso Velino” con “Fondo FEASR – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di intervento 19.2.1 – Sottointervento 19.2.1.GSV3.11”:

organizza nella giornata di martedì 30 Novembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, la presentazione del progetto; dalle ore 16:00 alle ore 19:30, il workshop su: “Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili, opportunità concrete di sviluppo per le aree interne”.

L’evento avrà luogo online sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine de Il Bosso ed Il Bosso Formazione.

Il workshop vuole essere un momento di riflessione condivisa tra imprenditori turistici, amministratori locali, Enti Parco, GAL ecc.., sugli scenari futuri di programmazione che devono imprescindibilmente passare attraverso la realizzazione di progetti che consentano di vivere o fruire i territori delle aree interne in maniera sostenibile. In tal senso, vorremmo prendere spunto e partire dalle buone pratiche già realizzate in altre aree d’Italia e creare i presupposti per una per una co-progettazione tra tutti i portatori d’interesse.

Il programma è articolato in 2 sessioni:

PRIMA SESSIONE – Presentazione del progetto “Fonti energetiche rinnovabili per una mobilità alternativa: in bici nel cuore d’Abruzzo”

Ore 15,00 Saluto presidente Gal Gran Sasso Velino

Ore 15,10 Saluto dei sindaci dei comuni di: Capestrano, Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Fagnano (AQ),

Ore 15,30 – Presentazione del progetto – Filomena Spagnoli IL BOSSO Soc. Coop. e Massimiliano Ciccolini Program Manager GAL Gran Sasso Velino

breve discussione

SECONDA SESSIONE – Workshop “Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili, progetti ed opportunità concrete per lo sviluppo delle aree”

Ore 16,00 – “Panoramica delle iniziative regionali in corso sulla Mobilità Sostenibile” – Iris Flacco Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Regione Abruzzo

Ore 16,30 – Comunità energetiche rinnovabili e opportunità per i territori – Sara Capuzzo Presidente ènostra Soc. Coop.

Ore 17,00 – Magna Grecia – Mobilità lenta per la fruizione integrata del territorio- Michele Cignarale nuova Atlantide Soc. Coop.

Ore 17,30 – Il ruolo della Cooperazione come volano per lo sviluppo sostenibile nelle aree interne abruzzesi – Luca Mazzali Presidente LegaCoop Abruzzo

Ore 17,45– La mobilità sostenibile per fare comunità e promuovere lo sviluppo sostenibile dalla scuola al territorio – Marco Pollastri Direttore Centro Antartide.

Ore 18,15 – La mobilità dolce come opportunità di sviluppo turistico del territorio: esperienze ed opportunità – Anna Donati portavoce AMODO – Alleanza Mobilità Dolce

Ore 18,45 – Tavola rotonda e discussione

Ore 19,30 – fine lavori

Modera i lavori Cristian Moscone Gruppo Il Bosso.

Per partecipare all’evento contattaci al tel. 085 9808009 o via email: [email protected]

Visita il nostro sito: www.ilbosso.com