Un ponte per l’Azerbaigian, l’artigianato abruzzese ambasciatore del made in Italy nel mondo

Guardiagrele. Sabato 15 gennaio alle ore 18, nella sala “Rocco Di Giuseppe” del palazzo dell’Artigianato di Guardiagrele, sarà presentato il libro “Fishing House Bridge. Un ponte dall’Italia all’Azerbaigian”.

Il volume, edito da D’Abruzzo Edizioni Menabò, racconta la storia di due anni di lavoro attraverso i testi dei progettisti Francesco Carullo (titolare d’impresa e maestro artigiano), Angelo Catano (artista e storico dell’arte), Simone Carullo (progettista Cad), Simone Rasetti (scultore digitale) e le foto di Simone Spoltore, per la realizzazione di un ponte in legno in stile barocco destinato ad un cliente dell’ex Repubblica sovietica dell’Azerbaigian. La graphic designer Francesca Carullo si è occupata del progetto editoriale e stilistico del testo, riuscendo a mettere in luce gli aspetti legati all’artigianato artistico abruzzese e al made in Italy.

Il volume, che descrive tutti i passaggi, dal disegno alla realizzazione, è rivolto a professionisti di architettura, ingegneria e storia dell’arte ma anche agli appassionati interessati a conoscere i segreti di un’opera unica.

Il libro si può acquistare sul sito www.dabruzzo/prodotti e presso la libreria Mondadori Point di piazza Mazzini a Orsogna.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure vigenti anti covid-19 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’Ente mostra.