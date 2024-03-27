Pescara. Un esemplare di lupo a spasso per le vie della città, le straordinarie immagini sono apparse sulla pagina Facebook Ridi Abruzzo e sono state girate da Cetteo Pennese a Pescara.

L’animale gironzola e si guarda attorno, è sera, non sembra spaventato e appare abituato a rumori, luci e persone. Senza timore, ma mantenendo le distanze di sicurezza, sono stati fatti dei video al lupo prima che si allontanasse tranquillamente nel buio. Le raccomandazioni degli esperti sono sempre le stesse, mantenere la distanza, non dare da mangiare, non inseguire o disturbare gli animali selvatici.