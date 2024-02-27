Villalago. Ancora una scena suggestiva in Abruzzo, un cervo al bar. Una foto che appare comica ma allo stesso tempo emozionante, è stata condivisa sui profili social del bar La Piazzetta di Villalago. L’animale sembra essere in fila ad aspettare il suo turno per ordinare un caffè. Si avvicina, si lascia fotografare senza paura e guarda l’obiettivo.

Un’immagine testimonianza della pacifica convivenza tra uomo e fauna nei borghi d’Abruzzo. La natura ha abituato residenti e turisti a scene da fiaba capaci di scatenare le emozioni più belle.