Ortona. L’evento regionale del FAI Abruzzo e Molise volge a conclusione con un ultimo ed imperdibile appuntamento. Il FAI di Abruzzo e Molise chiude domenica 28 febbraio, ad Ortona, la rassegna di eventi “FAI per non dimenticare – Luoghi di guerra in tempo di pace” dedicata al ricordo e alla conoscenza di luoghi, persone e avvenimenti del secondo conflitto mondiale in Abruzzo.

Una rassegna nata dal desiderio di ricordare e dalla necessità di non dimenticare, che da luglio a settembre 2023 ci ha condotti in un viaggio itinerante: tredici appuntamenti che hanno toccato tutte le province della regione permettendo ai numerosi visitatori intervenuti di conoscere i luoghi, le storie e le persone che hanno segnato e trasformato profondamente la nostra storia e il nostro territorio.

L’evento conclusivo si svolgerà all’interno del calendario cittadino della commemorazione per l’80° anniversario della cruenta battaglia che distrusse la città di Ortona, presso il Teatro F.P. Tosti alle ore 18.00, con una “Conversazione” tra cronaca e storia degli avvenimenti che sconvolsero l’Abruzzo tra settembre del 1943 e giugno del 1944.