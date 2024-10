Montesilvano. È stata proposta ieri, in occasione del Consiglio regionale che si è tenuto a Montesilvano (Pe), l’app Uil Pensionati Abruzzo, il canale di comunicazione diretto e immediato che il sindacato abruzzese dei pensionati vuole offrire ai suoi iscritti.

Gli utenti infatti, accedendo all’applicazione tramite le proprie credenziali, potranno conoscere e usufruire di tutte le convenzioni nazionali e locali attivate dalla Uilp, leggere tutte le novità e le notizie riguardanti il mondo di Uil pensionati, accedere a sconti e offerte delle strutture convenzionate, conoscere gli eventi in programma ed esprimere la propria partecipazione con un click, partecipare a sondaggi volti ad indagare le esigenze dei pensionati, scaricare guide per l’utilizzo di servizi e modulistica varie, accedere direttamente alla pagina Facebook di Uil Pensionati Abruzzo, avere a disposizione sulla app la propria tessera di iscrizione in formato digitale e invitare i propri amici a conoscere il mondo Uilp. Per il segretario generale Uilp Abruzzo, Alfredo Moschettini: “Sarà una transizione armoniosa verso un modo di vivere sempre più tecnologico. È un’iniziativa inclusiva e accessibile per tutte le persone iscritte alla Uilp, che segue una progettazione pensata per le esigenze specifiche degli anziani. Siamo molto orgogliosi di essere i primi a livello nazionale tra le varie sezioni della Uilp ad aver proposto un progetto di transizione digitale come questo”.

L’idea è stata proposta durante il consiglio di Uilp Abruzzo dall’ing. Antonio Ruscitti, ideatore del progetto, e alla presenza del segretario regionale Uilp, Alfredo Moschettini, del segretario organizzativo Uilp nazionale, Pasquale Lucia, del tesoriere Uilp nazionale, Cecilia De Laurenzi, del presidente nazionale Ada (Associazione per i diritti degli anziani), Antonio Derinaldis, del segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, del tesoriere Uil Pensionati Abruzzo, Gianfranco Stringini, e del segretario organizzativo Uil Abruzzo, Fabrizio Truono.