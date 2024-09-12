Vasto. Si terrà domani, 13 settembre alle ore
18:00, al camping Grotta del Saraceno di Vasto (Ch), la tavola rotonda su
“Automotive: quale futuro tra transizione ecologica-industriale e nuovo
mercato globale?” con la partecipazione di PierPaolo Bombardieri,
segretario generale Uil, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero
delle Imprese e del Made in Italy, Marco Marsilio, presidente della
Regione Abruzzo, Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia,
Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane e relazioni industriali
Italia di Stellantis.
L’evento fa parte di Uil Camp, il progetto di alta formazione che la Uil
organizza ogni anno per i giovani impegnati nell’attività sindacale.
L’edizione 2024, che si svolge in Abruzzo, a Vasto (dal 12 al 14 settembre),
vede la partecipazione di cento giovani sindacalisti provenienti da tutta
Italia. Con l’obiettivo di confrontarsi, attraverso dibattiti, corsi e incontri,
con professionisti, esperti del settore, istituzioni e vertici sindacali.