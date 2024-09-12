Vasto. Si terrà domani, 13 settembre alle ore

18:00, al camping Grotta del Saraceno di Vasto (Ch), la tavola rotonda su

“Automotive: quale futuro tra transizione ecologica-industriale e nuovo

mercato globale?” con la partecipazione di PierPaolo Bombardieri,

segretario generale Uil, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero

delle Imprese e del Made in Italy, Marco Marsilio, presidente della

Regione Abruzzo, Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia,

Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane e relazioni industriali

Italia di Stellantis.

L’evento fa parte di Uil Camp, il progetto di alta formazione che la Uil

organizza ogni anno per i giovani impegnati nell’attività sindacale.

L’edizione 2024, che si svolge in Abruzzo, a Vasto (dal 12 al 14 settembre),

vede la partecipazione di cento giovani sindacalisti provenienti da tutta

Italia. Con l’obiettivo di confrontarsi, attraverso dibattiti, corsi e incontri,

con professionisti, esperti del settore, istituzioni e vertici sindacali.