L’Aquila. Il 17 gennaio alle ore 15.00 si discuterà nella seconda commissione consiliare “gestione del territorio” dello dell’arte della ricostruzione dell’edilizia scolastica e degli asili nido nel Comune dell’Aquila.

Non è una novità che si discuta delle problematiche dell’edilizia scolastica solo quando c’è bisogno di far bella figura nei riguardi del neo ministro Valditara e non ci è nuovo non vedere in queste commissioni rappresentanze studentesche.

Come Unione degli Studenti L’Aquila torneremo a ribadire con un’azione mobilitativa i problemi che la popolazione studentesca vive realmente tutti i giorni e che parlare di edilizia scolastica solo per giochi politici continuerà a danneggiare la situazione delle scuole aquilane.

L’edilizia scolastica è da sempre un tema caldo nelle scuole aquilane, ma da 13 anni manca dialogo con chi le scuole le attraversa quotidianamente. Per costruire una scuola diversa bisogna ripartire dagli studenti.