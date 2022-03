Ucraina: sanitari abruzzesi in volo per trasportare malati oncologici in Italia



Pescara. Dodici minori fuggiti dall’Ucraina, tra cui bambini, tutti malati oncologici vengono trasferiti oggi dalla Polonia in Italia con un aereo della guardia di finanza secondo quanto coordinato dalla Cross, la struttura che opera per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per gli aspetti sanitari.

Il volo atterra prima a Verona e poi a Milano ed i pazienti saranno distribuiti tre in Veneto, cinque in Lombardia e quattro in Piemonte. Con questo viaggio sale a 70 il numero dei bambini malati portati via dalle zone di guerra dalla Cross per andare negli ospedali italiani.

Il volo di oggi gestito dalla Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) riporterà anche un team sanitario del Meyer che rientra in Italia dopo una settimana di missione in Polonia e verrà sostituito da sanitari dell’Abruzzo.

I pazienti ucraini che stanno giungendo in queste ore sono nella maggioranza dei casi minori con malattie oncologiche e sono stati così distribuiti: Lombardia

(23), Abruzzo (2), Emilia Romagna (4), Friuli Venezia Giulia (2), Lazio (14), Piemonte (4), Liguria (9), Toscana (9), Veneto (3).

“Dopo l’attività durante la pandemia – ha detto il direttore della Cross Piero Paolini – nessuno poteva immaginare un impegno così gravoso, tuttavia siamo pronti ad affrontare anche questa sfida forti della professionalità e della esperienza acquisite, dello stretto rapporto con il Dipartimento di Protezione Civile e del supporto che la Regione Toscana non ci ha fatto mai mancare”.