Uccise il runner di 26 anni Andrea Papi in Trentino, l’orsa Jj4 verrà trasferita in Germania, nella Foresta Nera. Lo ha riferito in un’intervista l’assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni, spiegando che sarà portata nel Parco di Worbis, in Germania.

Lo ha riferito l’assessore ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni, spiegando che l’orsa sarà portata nel Parco alternativo per orsi e lupi di Worbis, in Germania. In un’intervista, rilasciata al Corriere del Trentino, Failoni ha anche respinto le accuse delle Lav, la Lega Anti Vivisezione, che dopo aver fatto analizzare da un consulente veterinario i referti sulle condizioni dell’orsa, attualmente rinchiusa nel Centro di recupero della fauna alpina di Casteller, sostiene che l’animale sia in grave sofferenza, in conseguenza del confinamento. Nel Parco di Worbis si trova dal 2010 anche la madre di Jj4, Jurka. Subito dopo la sua cattura, l’animale era stato rinchiuso nel Casteller di Trento, insieme a un altro orso considerato problematico, M49. La Lav si era offerta di organizzare a sue spese il trasferimento del plantigrado, proponendo però di portarlo nel ‘Libearty Sanctuary’ di Zarnesti, in Romania. Ora, invece, la destinazione è cambiata.