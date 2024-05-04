Pianella. In occasione delle elezioni europee, che si terranno l’8-9 giugno, il coordinamento comunale Forza Italia Pianella ha organizzato un incontro alla presenza dei candidati abruzzesi Antonella Ballone e Eliseo Iannini; l’evento si terrà lunedì 6 maggio ore 21 presso il ristorante “Poggio del Sole”.
All’incontro interverranno l’on. Nazario Pagano, il Presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e la coordinatrice Azzurro Donna Abruzzo Valeria Toppetti.
Un prezioso momento di confronto così da conoscere meglio i candidati, nonché approfondire tematiche inerenti politiche nazionali ed europee.