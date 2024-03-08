Roseto degli Abruzzi. Il Lions Club ‘Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano’ promuove la terza edizione del concorso fotografico dal titolo “Luce D’Abruzzo”,

la Giuria, presieduta da Piero Del Governatore – fotografo e composta da Elio Torlontano, Console regionale del Touring Club Italiano per l’Abruzzo e Coordinatore del Club di territorio di Pescara, Riccardo Celommi, pittore; Elvira Grilli regista; Vincenzo Arangiaro, architetto; Mirella Lelli giornalista, premierà lo scatto che saprà cogliere e interpretare la luce migliore per enfatizzare il soggetto scelto, che sia un paesaggio o un monumento della nostra terra. Il concorso si avvale del patrocinio del Touring Club Italiano – Club di territorio di Pescara. Si può partecipare con scatti realizzati con fotocamere professionali, con le compatte ma anche con lo smartphone, l’importante è scattare una foto che parli al cuore e che sappia interpretare la passione per la terra d’Abruzzo. Ogni concorrente potrà partecipare con una sola foto, a colori o in bianco e nero, non sono ammesse foto con margini. Il materiale fotografico partecipante al concorso deve essere inedito.

La quota di iscrizione di 10 euro deve essere versata tramite bonifico bancario sull’IBAN IT20U0708677020000000016543 intestato al Club Lions organizzatore, indicando la causale “Quota di partecipazione Concorso Fotografico” – oltre al nome e cognome. Una copia del versamento e la foto in formato JPG – risoluzione minima 300 dpi – Le foto vanno spedite entro le 23.59 del 31 maggio 2024 a questo indirizzo email: [email protected]

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del concorso “Luce D’Abruzzo”; nel testo della mail si dovrà scrivere nome e cognome dell’autore, titolo della foto, il luogo dove è stata scattata la foto e un breve commento. Al primo classificato andrà un premio in denaro di 300 euro, al secondo e al terzo classificati una targa, nonché attestati di merito per i primi dieci classificati.

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti. Unico requisito la maggiore età. Ciascun partecipante potrà presentare solo UNA Fotografia, in formato jpeg, a colori o in bianco e nero. La fotografia deve avere una risoluzione minima di 300 dpi. Non verranno ammessi fotomontaggi. Saranno altresì escluse le fotografie con contenuti offensivi della pubblica morale o inneggianti alla violenza, o comunque offensive rispetto a qualsiasi creatura vivente.

Saranno altresì escluse le fotografie che ritraggano figure umane riconoscibili.

La quota di partecipazione è dieuro 10,00 e dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario Conto corrente intestato a:

Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, Iban: IT 20 U 07086 77020 00000 0016543, indicando nella causale:

“Quota Partecipazione Concorso Fotografico, Nome Cognome” e copia della relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegata all’e-mail.

La fotografia e la copia della ricevuta del versamento dovranno pervenire con una unica e-mail

all’indirizzo : [email protected] entro e non oltre le ore 23:59 del 31 maggio 2024;

la quota versata e il materiale inviato non saranno restituiti in alcun caso.

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato il Titolo del concorso “Luce D’Abruzzo”.

Nel testo dell’e-mail dovrà essere indicato:

Nome e Cognome dell’autore; Titolo dell’opera; Luogo dove è stata scattata la foto; Un breve commento.

Alla e-mail dovrà essere allegato:

File della foto in bianco e nero o a colori in formato jpeg; Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione di euro 10,00. Il materiale inviato e la fotografia vincitrice saranno valutati in completo anonimato (ad ogni fotografia verrà attribuito un numero, e il nominativo dell’autore sarà svelato solo a scelta avvenuta) e a giudizio inappellabile della Giuria citata nel bando. Il materiale inviato non sarà restituito e, con l’invio, l’autore ne cederà tutti i diritti al LC Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano autorizzando, a titolo gratuito, il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, e quanti ad esso collegati, a pubblicare le immagini/fotografie inviate nell’ambito del concorso fotografico “Tra le nuvole”, ad utilizzarle nella mostra fotografica legata al concorso, nonché in altre eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche. Il materiale fotografico partecipante al concorso deve essere inedito e non deve violare in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e il partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso.

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del presente Regolamento.