L’Aquila. Si chiama ‘Con gli occhi dei figli’ la mostra fotografica che mercoledì 19 verrà inaugurata al Muspac (Museo sperimentale d’arte contemporanea). Un racconto per immagini a cura del fotografo Giacomo Maroni e del regista e attore Davide Dapporto che vede al centro un progetto portato avanti in Etiopia per la costituzione di un acquedotto. Un’iniziativa in collaborazione con Cvm (Comunità volontari per il mondo), coordinato da Attilio Ascani.

“Se ripenso a quegli scatti”, spiega Maroni, “quando il cuore si sincronizzava con il respiro per sospendere ogni movimento e ritornare a battere dopo il clic, ancora mi emoziono. Amerei tanto nascondermi dietro le mie foto e scomparire lasciando che parlino da sole, purtroppo i meccanismi sociali ci obbligano a farci avanti”.

Alla presentazione, nell’ambito della quale verranno raccolti fondi a sostegno della realizzazione dell’acquedotto, interverranno Alessandra De Cecchis, dirigente del Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) L’Aquila, la professoressa Barbara Di Sabato, il professor Alessandro Vaccarelli (Università dell’Aquila), Andrea Salomone (Arci Scs), Francesca Giorgi. Musica dal vivo è a cura di Sam Yaddah.

L’appuntamento è alle 17 nell’ambito della sede del Muspac in piazza d’Arti. “In Etiopia”, si legge sul sito Cvm, “nonostante i progressi, l’acqua è ancora un’emergenza. Più della metà della popolazione, infatti, non ha accesso ad acqua pulita nel raggio di un chilometro e in gran parte delle scuole gli studenti non hanno acqua nemmeno per bere o lavarsi le mani”.