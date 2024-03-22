Roseto. Si sta rivelando un mese ricco di eventi quello di Marzo per i bocciofili abruzzesi; oltre alle gare regionali infatti avranno luogo le finali dei Campionati Provinciali de L’Aquila, Chieti e Pescara. Le competizioni avranno luogo Domenica 24 Marzo rispettivamente a Rocca di Mezzo (AQ), San Giovanni Teatino (CH) e Pescara e vedranno impegnati atleti di diverse categorie.

I Campionati Provinciali sono particolarmente sentiti poiché i primi due classificati di ogni categoria, accederanno ai Campionati Regionali che a loro volta decreteranno i partecipanti ai Campionati Italiani. Nel mese di aprile invece si terranno una seconda parte dei Campionati Provinciali di Chieti (Coppia cat C) ad Ortona e quelli di Teramo le cui finali si disputeranno a Campli e Pineto. “A tutti gli atleti il mio in bocca al lupo e il ringraziamento ai Delegati Provinciali e a coloro che nel territorio si danno da fare per la riuscita di queste manifestazioni, certo che come sempre, daranno il meglio di se” ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori.