Tutto pronto per “Calcio&Arte”, doppio evento editoriale ed artistico

Cepagatti. L’Abruzzo in Miniatura e il centro commerciale Borgo d’Abruzzo di Cepagatti presentano “Calcio&Arte”, evento artistico editoriale a scopo benefico in programma sabato 11 giugno alle 18.30. Una kermesse in cui la presentazione del libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” scritto dalla giornalista Francesca Di Giuseppe ed edito da Lupi Editore, si incastona sapientemente con il concorso artistico che vede protagoniste nove opere, grazie alla preziosa sinergia con l’associazione culturale “Le ali della vita”, presieduta da Lucrezia Di Francesco. Angelica Di Francesco, Marcos Muňoz, Edda Migliori, Iryna Shcherbova, Ramona Marianna Cuzepan, Maria Basile, Melina Maria Pia Faina, Eleonora D’Amario, Lucrezia Di Francesco, questo il pool degli artisti di varia provenienza che devolveranno parte del ricavato della vendita delle tele alla Fondazione Anffas Pescara “La Gabbianella”.

“Nel 2020 si è attuata la trasformazione della nostra associazione Anffas onlus Pescara, nata nel 1994, in Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella -ha detto Maria Pia Di Sabatino, presidente Anffas Regione Abruzzo e Anffas Pescara- ed è stata altresì costituita una nuova associazione di promozione sociale, Anffas Pescara Aps. L’Associazione e la Fondazione appartengono alla rete nazionale Anffas onlus, una delle più grandi associazioni di famiglie che opera dal 1958 su tutto il territorio nazionale a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o del neurosviluppo e delle loro famiglie, promuovendo la tutela dei diritti, l’inclusione e la non discriminazione. La Fondazione Anffas Pescara gestisce un centro diurno per l’inclusione attiva delle persone con disabilità in co-progettazione con il Comune di Pescara, sito all’interno di un parco cittadino, il Parco del Sorriso e i destinatari sono persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Il centro è organizzato in laboratori e progetti, orientati verso una prospettiva di inclusione sociale. Le attività hanno il valore aggiunto di poter contare sul costante apporto di volontari adeguatamente formati in un’ottica di lavoro di rete. Le stesse persone con disabilità vengono valorizzate divenendo tutor, formatori e protagonisti in convegni, spettacoli, mostre e manifestazioni. E tanto altro in oltre 25 anni di attività”.

“Sono orgoglioso di proseguire nella scia di progetti editoriali e artistici che ben si sposano con la filosofia dell’Abruzzo in Miniatura, ad oggi ubicato in questa splendida cornice del Centro Borgo d’Abruzzo – ha detto Livio Bucci presidente dell’Abruzzo in Miniatura – soprattutto quando ci sono cause così belle da sostenere”.

“Calcio&Arte” nasce dall’incontro di due mondi diametralmente opposti, ma che grazie alla solidale cooperazione e alla lungimiranza di Francesca Di Giuseppe e Lucrezia Di Francesco, si sono incastrati perfettamente come due tasselli di un mosaico: “Il tutto è nato spontaneamente- ha spiegato Francesca Di Giuseppe- ogni partecipante ha ricevuto il pdf del mio libro dalla cui analisi ha tratto ispirazione per l’opera d’arte. Purtroppo, causa pandemia, l’evento è slittato, ma finalmente l’11 giugno scendiamo in campo. Doveroso il ringraziamento al Centro Borgo d’Abruzzo per l’ospitalità e al presidente dell’Abruzzo in Miniatura Livio Bucci per aver accettato la mia proposta”.

Grande slancio per l’attuazione dell’evento anche da parte di Lucrezia Di Francesco: “Si tratta di una rosa di artisti professionisti e amatoriali, tra cui la più giovane espositrice è una tredicenne. Sono opere diverse che esprimono, attraverso l’individualità artistica, il concetto di femminilità e sport, una tematica inusuale che ha rappresentato una vera sfida per i partecipanti, tutti aderenti con entusiasmo all’iniziativa in virtù della finalità benefica”.

L’evento di sabato 11 giugno sarà allietato dall’intrattenimento musicale del compositore Mnumiè. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle 9 alle 21, fino al 25 giugno, all’interno del Centro Borgo d’Abruzzo in Via Nazionale 74 a Cepagatti.

Info: www.abruzzoinminiatura.it