Pescara. Si terrà domani a Pescara nell’auditorium Petruzzi il convegno regionale del Gise Abruzzo sulla disfunzione contrattile del ventricolo sinistro. Responsabile scientifico dell’evento è Gianluca Tomassoni, delegato regionale del Gruppo italiano di studi emodinamici (Gise) e dirigente medico dell’Utic-Cardiologia-Emodinamica della Asl di Teramo.

“The Real World Chapter left ventricular dysfunction” è rivolto a medici e infermieri che arriveranno in Abruzzo da tutta Italia. Invitati saranno oltre 70 professionisti regionali e nazionali che rappresentano l’eccellenza in cardiologia clinica ed interventistica. Alle ore 9 si apriranno i lavori che sono organizzati con un’impronta estremamente pratica: oltre alle relazioni frontali saranno otto i casi clinici illustrati, con un format innovativo e interattivo, supportato con ausilio di immagini. Fra questi di particolare rilevanza un caso di Tavi una tecnica che permette la sostituzione valvolare aortica per via percutanea, cioè attraverso l’arteria femorale, eseguito dalla equipe dell’Emodinamica dell’ospedale di Teramo. Quest’ultima unità operativa rappresenta un’eccellenza nell’intero panorama nazionale.

Alcuni dati del Gise sull’attività del reparto. Nel 2021, ultimi dati ufficiali disponibili, sono state eseguite 38 clip mitraliche. L’ospedale Mazzini si colloca dunque nella “top ten” di ospedali in Italia per numero di procedure eseguite: è al nono posto, unico ospedale abruzzese. Invece per la Tavi, nel 2021, il Mazzini si colloca fra i primi 15 in Italia, sempre primo in Abruzzo (162 Tavi nel 2021, 181 nel 2022).

“Siamo soddisfatti di poter rappresentare in questo congresso i lusinghieri dati dell’attività del nostro “polo del cuore” che è un’eccellenza del panorama italiano della cardiologia interventistica”, commenta il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, ”settore che, di pari passo con la nostra Cardiochirurgia dà risposte ad ampissimo raggio, al fine di assicurare il giusto trattamento a ogni paziente”.

“E questo è un convegno all’insegna della condivisione, così come la condivisione è la chiave del successo del team della Asl di Teramo”, aggiunge Tomassoni.

Fra i tanti qualificati relatori, oltre all’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, Giuseppe Tarantini, ex presidente Gise, Giovanni Esposito, attuale presidente della stessa società, e Francesco Saia, presidente designato.