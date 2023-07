Castelvecchio Subequo. Venerdì alle 18 nella sala Padre Pio Grannonio a Castelvecchio Subequo verrà presentato il libro Carico 200 scritto da Sergio Giangregorio e Mario Neri.

interverranno: Fabio Olivieri, presidente Ceos Abruzzo, Marisa Valeri sindaco di Castelvecchio Subequo, Roberto Santangelo vice presidente vicario del Consiglio regionale d’Abruzzo, Andrea Padovani presidente regionale Aics

modera l’evento il giornalista e scrittore Pietro Guida.

“Dopo il periodo che abbiamo attraversato”, ha dichiarato il presidente Ceos Abruzzo Fabio Olivieri, “a causa dalla pandemia, dove era impossibile organizzare eventi in presenza, siamo pronti a ripartire. Sono felice che questo primo evento dopo questa pausa forzata sia la presentazione di Carico 200.

Carico 200 vuole porre attenzione sullo scenario agghiacciante causato dall’invasione russa in ucraina. Nessun interesse politico, culturale, economico e sociale giustifica l’invasione di territori, guerre e la morte di persone innocenti. Dobbiamo continuare a dimostrare ai nostri amici ucraini che NON saranno dimenticati. La guerra non è la soluzione a nessun problema”.