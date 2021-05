Tutti pazzi per l’orso marsicano, nuova incursione a Trasacco per un cucciolo (VIDEO)

Trasacco. Nuova incursione di un orso nel centro abitato della Marsica. Questa volta a incontralo, una famiglia che stava rientrando a casa e che se l’è visto spuntare avanti all’improvviso.

È stato avvistato in via Francesco Baracca, a Trasacco, intorno alle 22 di ieri. I marsicani che lo hanno incontrato non lo hanno né inseguito né disturbato con urli o grida ma è chiaro che l’orso si muoveva nel buio e alla vista dei fari si è spaventato. Ha attarversato la strada ed è corso via.



Continua a salire la popolarità della bella mamma Amarena e dei suoi quattro cuccioli a spasso anche oltre i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Amarena ha lasciato i suoi orsetti e chi più e chi meno ogni tanto si fa rivedere a caccia di polli e galline, cibo a quanto pare irresistibile per l’animale simbolo del Parco e dell’Abruzzo.

È di solo qualche giorno fa la notizia che il cucciolo più “terribile” di Amarena è stato catturato dal personale specializzato del Parco e dei carabinieri che lo hanno dotato di un radiocollare. Orsetto “problematico” che è stato battezzato “Juan Carrito”. A quanto pare, però, Juan è in buona compagnia. Per la gioia dei marsicani che hanno la fortuna di imbattersi in un animale tanto “affascinante”, come l’orso.

Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, intanto, continua a raccomandare a tutte le persone che si trovano ad incontrare un orso o un altro animale selvatico di avere un atteggiamento responsabile e che non lo disorienti o impaurisca.