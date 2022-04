Tutti pazzi per Alberto Tomba: a Campo Imperatore l’incontro con giovani sciatori dei campionati studenteschi

L’Aquila. Giovani sciatori emozionati e felici per la visita a Campo Imperatore, all’Aquila, del campione di sci Alberto Tomba.

Tomba, uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano, è arrivato in mattinata agli impianti di sci aquilani, accompagnato dall’assessore con delega al Bilancio, aree interne e sport della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, che ha fortemente voluto la sua presenza all’Aquila, in occasione delle celebrazioni per il 13esimo anniversario del terremoto dell’Aquila.

Ieri il campione, apprezzato oltre che per le sue doti professionali anche per la sua affabilità, ha partecipato al convegno “Io non ci casco”, organizzato all’Aquila dalla Fisi Abruzzo, rappresentata dal presidente del comitato regionale, Angelo Ciminelli, anche sindaco di Ovindoli. Un convegno in cui si è discusso su sicurezza in montagna e sci, anche come rilancio del turismo invernale dell’Abruzzo.

Tomba, insieme a Liris e Ciminelli, si è prima confrontato con il tecnico federale Luigi Faccia e poi ha accolto con affetto i tanti giovani impegnati nei campionati studenteschi di sci.

Una tappa importante che premia il lavoro svolto dal centro turistico del Gran Sasso che oggi ha modo di essere apprezzato anche dallo storico sciatore che ha sempre amato e apprezzato la neve d’Abruzzo.

