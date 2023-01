Pescasseroli. Alla presenza del Tenente Colonnello Goffredo Arcieri, Vice Comandante del Reparto Carabinieri Parco in Pescasseroli, del Generale di Brigata Giampiero Costantini, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, si è svolta venerdì 27 gennaio 2023 la visita del Generale di Divisione Nazario Palmieri – Vice Comandante dell’Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – al Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise in Pescasseroli.

Dopo un proficuo incontro con i militari del Reparto, il Generale Palmieri si è recato in visita presso le Stazioni “Parco” di Pescasseroli e di Villetta Barrea, assicurando il potenziamento dei servizi di sorveglianza e di tutela ambientale nel territorio locale. Si è avuto anche modo di portare avanti il progetto di creare degli alloggi collettivi per i Carabinieri Forestali presso la struttura che già ospita la sede della Stazione “Parco” di Villetta Barrea e che è in uso governativo al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

La visita è stata, inoltre, momento opportuno per delineare, d’intesa con il Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Sammarone, e con i sindaci di Pescasseroli e Opi, una progettualità utile alla sistemazione logistica delle Stazioni dei Carabinieri parco, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di legalità e di tutela dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici nell’area parco.