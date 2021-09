Turismo sostenibile, UniTe apre le iscrizioni al corso di laurea che apre l’Abruzzo alla comunicazione digitale

Teramo. L’Università degli studi di Teramo ha aperto le iscrizioni al corso di Laurea in Turismo sostenibile.

Il Corso di studio in Turismo sostenibile propone un percorso formativo coerente con le più significative trasformazioni che il settore turistico ha vissuto negli ultimi decenni e indirizzate alla promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile, in linea con le analisi e le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale del turismo e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, il percorso formativo proposto è coerente anche con la politica per il turismo promossa dall’Unione europea che valorizza l’industria turistica considerandola una voce essenziale per la crescita economica e l’occupazione.

La sostenibilità, declinata nelle sue accezioni più significative (economica, sociale e ambientale) è posta al centro del percorso formativo del Corso di studio. Una particolare attenzione viene riservata alle innovazioni introdotte nel settore turistico dall’utilizzo sempre più ampio delle nuove tecnologie, dell’e-tourism e della comunicazione digitale.

Il Corso è strutturato anche per corrispondere alle esigenze di sviluppo del territorio, in particolare per le aree interne e marginalizzate, che costituiscono la parte prevalente del territorio regionale abruzzese e dell’Italia centro-meridionale. L’acquisizione delle conoscenze nelle aree di apprendimento indicate consente al Corso di preparare figure professionali in grado di interpretare e gestire la complessità del fenomeno turistico e capaci di dare sostegno a imprenditori, enti pubblici e privati, aziende che operano nel settore, proponendo loro soluzioni in linea con le politiche della sostenibilità e con l’utilizzo dei nuovi media.

Il Corso di studio si propone di formare figure professionali innovative, sempre più richieste dal mercato del lavoro: esperto di promozione del settore turistico; progettista di itinerari e prodotti turistici; destination manager; esperto di turismo digitale; operatore del turismo sostenibile; esperto booking e prenotazioni online; heritage promoter.

All’interno del percorso formativo del Corso di studio ampio spazio è dato alle attività seminariali, ai laboratori e ai workshop, nonché a case studies e ad attività di project working. Inoltre è prevista l’organizzazione di laboratori tematici con esperti del settore dedicati ad aspetti particolari: turismo inclusivo e disabilità; i cammini; turismo esperenziale; turismo scolastico; turismo delle radici; turismo religioso; ecc.

Ampio il numero di crediti previsti per il tirocinio, programmato su due anni (secondo e terzo), in quanto costituisce un momento formativo essenziale e strategico per l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

A seguito della delibera del Consiglio di Facoltà del mese di giugno 2021 è prevista una didattica dedicata per gli studenti lavoratori.