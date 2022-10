Turismo, la città di Sulmona protagonista al convegno nazionale dei b&b in Trentino

Sulmona. Al convegno nazionale dei b&b, promosso dall’Associazione AbruzzoB&B e dall’Associazione “B&B di Qualità in Trentino”, che si svolgerà domani, 11 ottobre, al Castello del Buonconsiglio di Trento, la città di

Sulmona è presente, da protagonista, rappresentata dall’assessore al Turismo, Rosanna Tuteri.

Un anno fa, nel settembre 2021, il primo momento dell’incontro tra i titolari di B&B abruzzesi e trentini si svolse a Sulmona, nel complesso monumentale della SS. Annunziata. L’iniziativa, attraverso la quale è stato siglato un patto di gemellaggio tra i titolari delle strutture ricettive delle due regioni, mira alla valorizzazione dell’ ospitalità

turistica abruzzese e trentina nel segno della sostenibilità e della promozione dei territori con le loro bellezze artistiche, ambientali e paesaggistiche ed i loro prodotti tipici.

“A conclusione di questi incontri, sottoscriveremo con gli operatori turistici trentini, un patto dell’ospitalità in famiglia, sostenibilità e responsabilità per i nostri territori. Siamo presenti in Trentino per approfondire le esperienze di una regione modello nel campo del turismo, in fatto di accoglienza, sostenibilità e valorizzazione delle

sue risorse. Sarà un proficuo scambio di esperienze, considerando che anche il nostro Abruzzo è ricco di risorse e potenzialità che possono fare da volano allo sviluppo dell’economia turistica, alla quale, come città di Sulmona, dedichiamo particolare attenzione e impegno. In questa giornata di convegno rinsalderemo i rapporti già avviati con titolari di b&b e operatori turistici trentini per gettare le fondamenta di un progetto che maturerà nel segno della cultura del turismo fondata sulla ricca esperienza abruzzese e trentina”. Queste le dichiarazioni dell’Assessore Rosanna Tuteri.