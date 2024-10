Canistro. La Tua treni valorizza le bellezze ambientali e culturali d’ Abruzzo con i primi 8 viaggi dal 27 ottobre al prossimo 6 gennaio.

Domenica viaggio inaugurale per la sagra delle castagne di Canistro con 210 posti venduti in 4 giorni. Si viaggia su tre treni ALn 776, intitolati agli scomparsi orsi Amarena e Juan Carrito. Sulla livrea ora c’è il marchio registrato Abruzzo Tourism Express, erede dello storico Treno della Valle, realizzato dal designer Luca Di Francescantonio. Iniziativa presentata oggi dal vertice di Tua nelle officine ferroviarie di Lanciano, a Torre Madonna. Il sofisticato convoglio turistico dispone di poltrone in pelle rossa Frau, moquette, tendine in seta, plafoniere con illuminazione indiretta, impianto di condizionamento dell’aria, diffusione sonora. Un salotto per accompagnare i turisti negli angoli più suggestivi osservando le bellezze d’ Abruzzo ma sconfinerà turisticamente anche nella vicina Umbria. Partenze sempre da Lanciano o San Vito Marina. Nel 2025 i viaggi previsti sono 50.

Via via i percorsi turistici toccheranno Pescara, Aielli, Celano, L’Aquila con più arrivi, e poi si sconfina in Umbria toccando Rieti, Terni, cascate delle Marmore e Greggio, dove si andrà il 15 dicembre. Stamani alla presentazione c’ erano il presidente di Tua Gabriele De Angelis, il Dg Maxmilian Di Pasquale, il dg della divisione treni Enrico Dolfi e il sindaco di Canistro Gianmaria Vitale. “La regione Abruzzo – ha detto il presidente De Angelis -sintetizza nella bellezza dei borghi e dei panorami mozzafiato, arte, cultura, storia, tradizioni un concentrato attrattivo molto forte per il turismo, anche in vista del 2026 che vedrà L’Aquila Capitale italiana della Cultura. Riteniamo di poter dare un contributo nel valorizzare questo territorio grazie ai servizi ferroviari che abbiamo istituito suscitando anche un grande interesse da parte di un target di utenti molto propenso a vivere queste esperienze. Il treno della Tua – ha chiuso De Angelis – riesce, come nel caso del tragitto per Canistro, ad offrire paesaggi attraenti e suggestivi dalla Costa dei Trabocchi agli scenari di montagna”. I treni Tua saranno i primi ad avere il logo per l’appuntamento de L’Aquila Capitale della Cultura. Per i viaggi turistici Tua ha inoltre firmato l’accordo con il tour operator Pallenium Tourism & Service. Annunciato anche l’accordo con Popoli Terme per viaggi in treno per le attività turistiche legate ai congressi.