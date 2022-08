Turismo, Garavaglia: l’Abruzzo ha potenzialità per essere leader italiano su mobilità sostenibile

Giulianova. Una regione dalle grandi possibilità green sul tema mobilità: “L’Abruzzo è una realtà vocata alla mobilità sostenibile, con enormi potenzialità per crescere ed essere leder in Italia. Il ministero del turismo sostiene finanziariamente progetti che vanno in questa direzione.” Così il ministro del turismo Massimo Garavaglia durante un incontro con i rappresentanti del settore ricettivo a Giulianova.

“Bisogna migliorare i collegamenti e potenziare le infrastrutture, in particolar modo quelle ciclopedonali e ferroviarie sfruttando, ad esempio, i finanziamenti pluriennali sulla Transiberiana d’Abruzzo. Questa regione”, sottolinea il Ministro, “ha alte potenzialità anche su tema del futuro, il cicloturismo e trekking che oggi in Italia vale 5 miliardi di euro e in Germania 20. Su questo settore si può recuperare un punto di PIL” e conclude: “Ho avuto la possibilità di vedere una città e un importate infrastruttura ben gestita.”

Presenti alla vista del Ministro all’ente porto anche i deputati abruzzesi della Lega Luigi D’Eramo, Antonio Zennaro e Giuseppe Bellachioma che ringraziando il Ministro per la visita hanno sottolineato il legame che la Lega assicura tra le comunità locali e il Governo nazionale.