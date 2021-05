Turismo: estate in cammino, le esperienze da fare in Abruzzo

Pescara. Nuovo appuntamento oggi con le proposte di viaggio in Abruzzo presentate alla Bit di Milano, tutta digitale nell’edizione 2021. Alle ore 11, su Facebook ( https://www.facebook.com/visit.abruzzo/ ) e su Youtube (https://www.youtube.com/user/abruzzoturismo ) incontro con i responsabili di alcuni tra i più interessanti cammini abruzzesi per discutere delle opportunità di viaggio lento per la prossima stagione estiva.

Dopo i saluti di Germano De Sanctis, direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, intervengono: Fausto Di Nella per il Cammino di San Tommaso, Alessandro Piazzi, per la ‘Via dei Lupi’, John Forcone per il Cammino di Celestino, Luca Gianotti per il Cammino dei Briganti, Francesco Senatore per il Cammino nelle Terre Mutate, Alessandro Giordani per il Cammino Naturale dei Parchi.