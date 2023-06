Pescasseroli. L’Anci nazionale ha avviato un percorso di interlocuzione e di confronto con i Comuni che sono in Parchi nazionali o hanno Riserve naturali e Aree protette e con gli attori ambientali ed economici per rafforzare il rapporto tra parchi, territorio e comunità. I prossimi 8 e 9 giugno a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in occasione del centenario della sua fondazione, si svolgerà l’iniziativa “Parchi e comunità in rete – Modelli di sostenibilità per lo sviluppo del paese”, organizzata dal Coordinamento Anci per le Aree Naturali Protette.

Grazie alla collaborazione con il Pnalm che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa e a Federparchi con cui abbiamo strutturato una proficua sinergia e cooperazione per rafforzare il coordinamento e il ruolo degli enti locali, avremo la prima occasione nazionale per confrontarci sulla gestione di questi luoghi e quali azioni, indirizzi e politiche poter adottare per ridisegnare lo sviluppo sostenibile di questi territori unici di valore naturalistico, paesaggistico e storico.

Saranno protagonisti di questo evento il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco delle Madonie, il Parco Appennino Tosco Emiliano, il Parco regionale Velino Sirente, il Parco dei Monti Sibillini, il Parco della Maiella, il Parco delle Foreste Casentinesi, il Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, il Parco Nazionale Alta Murgia, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Parco dell’Aspromonte. Ci saranno le Anci regionali di Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Calabria ed Umbria a rappresentare i comuni di quelle regioni.

Di grande rilievo è la partecipazione degli attori ambientali ed economici con la presenza di Cia-Agricoltori Italiani, WWF Italia, FIAB, CAI, Legambiente, Rete dei Cammini, UNPLI, Cooperative di comunità, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Ambiente e/è Vita, CNA Turismo e Fondazione Symbola.

Saranno presenti i dirigenti del Ministero dell’Ambiente, dell’Agricoltura, del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e dell’Ispra. Con l’Istituto Tagliacarne dell’Unioncamere e Federparchi vogliamo rilanciare l’aggiornamento del Rapporto sull’economia dei Parchi e delle Aree protette. È una prima importante occasione per tanti nostri comuni delle aree interne, per valorizzare e rilanciare i loro territori e per scambiarsi buone pratiche.

La Protezione Civile nazionale sarà presente il 9 giugno dalle 9.00 alle 14.00 con due gazebo che rappresenteranno la “Campagna Io non Rischio”, campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, sui rischi che interessano il territorio e sulle buone pratiche da adottare in caso di alluvione, maremoto, terremoto e incendi boschivi.