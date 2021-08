Turismo e disabilità: Tortoreto è il primo comune abruzzese “bandiera Lilla”

Tortoreto. Turismo accessibile e di qualità, anche per chiunque abbia una disabilità: il Comune di Tortoreto è il primo comune abruzzese “bandiera Lilla”. A dare l’annuncio sui social è il sindaco Domenico Piccioni.

“Cari concittadini e gentili ospiti, sono onorato di informarvi che, a seguito dell’approfondita ispezione effettuata oggi da parte dell’Ente certificatore, il Comune di Tortoreto è stato insignito della Bandiera Lilla, vessillo che certifica l’accoglienza verso persone con disabilità di ogni genere”, ha scritto il primo cittadino, “in una località di mare come la nostra, il vessillo viene assegnato principalmente in base alla fruibilità di spiagge e spazi comuni, grazie a sedie job ed a giochi inclusivi, ma tantissimi sono i fattori analizzati, quali un sito istituzionale accessibile, possibilità per i diversamente abili di parcheggiare ovunque gratuitamente, oltre gli stalli riservati, servizi dedicati di accoglienza.

La certificazione ottenuta su iniziativa dell’Assessore al Turismo Giorgio Ripani, con la collaborazione di tutto il gruppo di maggioranza ed in particolare dell’Assessorato alle Politiche Sociali, rappresenta per noi un punto di partenza: molto è stato fatto per rendere Tortoreto più accogliente, ma grazie al supporto dei tecnici della Bandiera Lilla puntiamo a fare ancora di più.

Ringrazio l’Ente certificatore per aver colto l’impegno dell’Amministrazione Comunale in un ambito di fondamentale importanza sociale ma anche turistica, riconoscendo il nostro Comune come il primo in Abruzzo meritevole di questo prezioso vessillo.

Il nostro principale obiettivo è quello di rendere Tortoreto la meta turistica ideale, soprattutto per chi ha esigenze specifiche”.